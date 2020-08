Speranza: "Testiamoci reciprocamente agli aeroporti" (Di domenica 30 agosto 2020) Ministro Speranza, lei ha detto “mai più lockdown”. In Francia Macron non lo ha escluso, la Merkel ha parlato alla nazione avvertendo che saranno mesi difficili. Conferma il “mai più” o dipende dall’andamento dei contagi?Concordo che non saranno mesi facili. Ma penso che l’Italia oggi sia messa meglio degli altri paesi europei. E questo è oggettivo, lo dicono i numeri: il tasso di incidenza del virus è più basso rispetto altri grandi paesi europei come Francia, Spagna e Germania, grazie al lockdown duro che abbiamo realizzato e al comportamento seguito delle persone. Questo non significa che siamo fuori dall’emergenza e c’è ancora bisogno di un livello alto di attenzione. Siamo fuori dalla tempesta, ma non in un porto sicuro. Alla luce di queste considerazioni, escludo ... Leggi su huffingtonpost

Speranza: "Testiamoci reciprocamente agli aeroporti"

