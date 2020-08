Rangnick punge il Milan: “Io creo valore, non lo compro. E Ibrahimovic…” (Di domenica 30 agosto 2020) Torna a parlare Ralf Rangnick e lo fa ai microfoni del Corriere della Sera in merito al recente accostamento al Milan e la successiva mancata conclusione della trattativa per il suo arrivo. L'ex capo dell'area tecnica Red Bull ha spiegato i motivi che hanno portato alla decisione di non "sposare" la causa del Diavolo e non solo.Rangnick: "Io creo valore, non lo compro""Diciamo che sono un trainager. Trainer, allenatore, ma anche manager. Risultato sportivo ed economico fanno parte dello stesso progetto", ha esordito Ragnick. "Un head coach dà il meglio di sé quando sceglie i calciatori adatti al suo gioco e non subisce decisioni altrui. Klopp al Liverpool — con Firmino, Mané, Keita, Matip, Van Dijk, Salah, Robertson, Alisson — lo sta facendo e i ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Rangnick punge il Milan: 'Io creo valore, non lo compro. E Ibrahimovic...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick punge Rangnick punge il Milan: “Io creo valore, non lo compro. E Ibrahimovic…” ItaSportPress Rangnick punge il Milan: “Io creo valore, non lo compro. E Ibrahimovic…”

Torna a parlare Ralf Rangnick e lo fa ai microfoni del Corriere della Sera in merito al recente accostamento al Milan e la successiva mancata conclusione della trattativa per il suo arrivo. L’ex capo ...

Milan, Rangnick all'attacco: veleno su Maldini e Ibrahimovic

Ralf Rangnick torna a parlare del Milan in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, e non in toni particolarmente lusinghieri. Il tecnico tedesco, accostato a lungo alla panchina rossonera, ha detto l ...

Torna a parlare Ralf Rangnick e lo fa ai microfoni del Corriere della Sera in merito al recente accostamento al Milan e la successiva mancata conclusione della trattativa per il suo arrivo. L’ex capo ...Ralf Rangnick torna a parlare del Milan in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, e non in toni particolarmente lusinghieri. Il tecnico tedesco, accostato a lungo alla panchina rossonera, ha detto l ...