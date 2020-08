Pedullà: Koulibaly voleva restare con un ritocco dell’ingaggio, ma De Laurentiis ha detto no (Di domenica 30 agosto 2020) Sul suo sito, Alfredo Pedullà racconta un retroscena di mercato riguardante Kalidou Koulibaly. “Fino alla vigilia della gara di Champions a Barcellona l’idea di Koulibaly era anche quella di restare ritoccando il contratto fino a 7-8 milioni di ingaggio, ma De Laurentiis ha detto di no”. Pedullà scrive che la trattativa con il Manchester City potrà entrare nel vivo la prossima settimana. “I fili del discorso li sta tenendo Fali Ramadani: tra i club c’è scarso dialogo dopo il naufragio della trattativa Jorginho di un paio di anni fa. Se il City, che ha anche Messi in testa, presentasse una proposta da 70 milioni più bonus si chiuderebbe facilmente maledizione De Laurentiis non scenda dalla quota 75-80 ... Leggi su ilnapolista

