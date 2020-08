Migranti, per la prima volta in Italia un tribunale concede asilo a richiedenti non sul territorio (Di domenica 30 agosto 2020) Arrivati oggi a Fiumicino cinque eritrei, ai quali una sentenza ha concesso la protezione internazionale, dopo che nel 2009 erano stati soccorsi e poi respinti in Libia. Amnesty: "Un precedente dalla portata storica" Leggi su repubblica

AnnalisaChirico : Quasi 900 migranti sbarcati a a Lampedusa nelle ultime 48 ore mentre a Roma 3 nigeriani positivi al virus prendono… - matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 1 Altri 80 “turisti per sempre” sbarcati in Salento (dove sarò domani), ma per il #governoclandestino è… - sole24ore : Banksy compra una nave per soccorrere i migranti tra Italia e Libia. Già salvate 89 persone - Marco34446071 : @AnnalisaChirico Per essere onesti sono clandestini e non migranti... utilizziamo i giusti termini... per il resto… - CappelliEduardo : RT @emmevilla: ???? Migranti, torna la 'invasione'? Dopo le notizie di sbarchi negli ultimi tre mesi, in moltissimi pensano che si sia torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti per L’Italia costretta a risarcire i migranti per averli respinti in Libia - Annalisa Camilli Internazionale Migranti: barca esplode nel crotonese, 6 i dispersi. Altri 370 sbarcano a Lampedusa. Musumeci: 'Conte convochi Cdm'

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, lancia un appello al premier Conte: "Convochi subito il Consiglio dei ministri per affrontare l'emergenza" migranti "diventata insopportabile in ...

Crotone, a fuoco un gommone carico di migranti

Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco, per cause in corso d’accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo ...

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, lancia un appello al premier Conte: "Convochi subito il Consiglio dei ministri per affrontare l'emergenza" migranti "diventata insopportabile in ...Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco, per cause in corso d’accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo ...