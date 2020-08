Michele Serra e i conti col passato: il moralismo a senso unico della sinistra (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – Michele Serra, simpatico araldo dell’intellighenzia di sinistra, non poco frequentemente ama tirare le orecchie e bacchettare la destra italiana, secondo lui composta da personaggi beceri, incivili e stavolta, a suo dire, pure incapaci di fare i conti con il proprio passato. L’ennesima sparata sbilenca di Serra La recentissima ramanzina antidestra, fatta dalla sua “amaca” per la gioia dei lettori di Repubblica, aveva come protagonista Christian D’Adamo, il 32enne di Fondi balzato alle cronache per essere il “pizzaiolo nazista”, nonché candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni del comune pontino. Non poteva capitare un’occasione più succulenta per scatenare il pungente commento di ... Leggi su ilprimatonazionale

