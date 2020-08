Maltempo, albero cade su una tenda in campeggio: morte due sorelline a Marina di Massa (Di domenica 30 agosto 2020) È accaduto nella notte, durante un temporale con vento forte. Le piccole, che sono sorelle, avevano dieci e due anni e mezzo. Ferita in modo lieve anche una 19enne. L'elicottero del soccorso non ha potuto decollare per il Maltempo. Le bimbe vivenao a Torino ed erano in vacanza... Leggi su repubblica

