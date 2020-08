I gialli di Caronia e Crema, l'investigatore Silvis: "L'intuito batte la tecnologia" (Di domenica 30 agosto 2020) L'ex questore Silvis, oggi scrittore: le serie tv stravolgono la realtà, le indagini si facciano parlando con le persone e conoscendo il territorio Leggi su quotidiano

"Il tempo è tutto, così come è fondamentale l’intuito, la conoscenza del territorio, l’attenzione al dettaglio. Poi, certo, arriva la tecnologia a confermare quelle ipotesi. Ma senza il ‘fiuto’ umano ...

Giallo Caronia, legale marito: "Trovate tracce ematiche da esaminare"

Ieri sera la polizia scientifica ha eseguito degli esami tecnici irripetibili nei casolari delle campagne di Caronia vicini ai luoghi dove sono stati trovati i corpi di Viviana Parisi e Gioele Mondell ...

