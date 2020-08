Grande Fratello Vip 2020, ex tronista torna single ed entra nella Casa? L’indiscrezione (Di domenica 30 agosto 2020) Giorgio Alfieri e Silvia Corrias si sono lasciati. La storia tra l’ex calciatore ed ex tronista di “Uomini e Donne” e l’ex moglie di un altro volto noto del dating show di Canale 5, Lucas Peracchi, è finita in un battibaleno. Avevano cominciato a frequentarsi subito dopo la fine del lockdown: non sono durati dunque che pochi mesi. A confermare la rottura tra i due è stato lo stesso Giorgio Alfieri, che rispondendo ai fan su Instagram, ha dichiarato: «È stato un bel momento». E si continua a parlar di lui proprio perché secondo alcuni giornali di gossip l’ex tronista potrebbe presto volare al Grande Fratello Vip. Che ad Alfonso Signorini riesca anche questo bel colpo? Alfieri non dispiace affatto al Grande pubblico, soprattutto a ... Leggi su urbanpost

