GP Belgio 2020, Hamilton vince davanti a Bottas e Verstappen (Di domenica 30 agosto 2020) GP Belgio 2020 – Lewis Hamilton domina il GP del Belgio. Per l’inglese vittoria numero 89 della carriera, a -2 dal record storico di Michael Schumacher. I prossimi due GP a Monza e al Mugello potrebbero segnare un epocale passaggio di consegna, in quelle che sono le gare di casa della scuderia Ferrari. Secondo posto un abulico Valtteri Bottas mai in grado di attaccare il compagno, neanche alla partenza con la grande scia dell’Eau-Rouge e Kemmel. Terzo un mai domo Max Verstappen, l’unico a tenere il passo della Mercedes. La Red Bull non è al livello della W11 ma l’olandese riesce spesso a guidare sopra i limiti della macchina. Ottima prestazione delle due Renault con il quarto e quinto posto di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. L’australiano ... Leggi su sport.periodicodaily

