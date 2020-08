Golf – ISPS Handa UK Championship: trionfa il danese Hojgaard (Di domenica 30 agosto 2020) Rasmus Hojgaard ha vinto con 274 (73 69 67 65, -14) colpi l’ISPS Handa UK Championship, ultima gara di un ciclo di sei denominate “UK Swing” con le quali l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop forzato per l’emergenza sanitaria. Sul percorso di The Belfry (par 72), sede di quattro Ryder Cup, a Sutton Coldfield in Inghilterra, il 19enne danese ha superato con un par alla seconda buca di playoff il sudafricano Justin Walters (274 – 64 71 69 70) con cui aveva terminato alla pari il torneo. Al primo anno sul tour, Hojgaard ha firmato il secondo titolo stagionale e in carriera entrambi ottenuti dopo spareggio. Nel Mauritius Open, a dicembre, aveva battuto Renato Paratore e il francese Antoine Rozner. Il danese, che in ... Leggi su sportfair

