Formula 1 – Binotto si assume tutte le responsabilità: “nessuna crisi! Siamo in mezzo alla tempesta” (Di domenica 30 agosto 2020) Il weekend di gara del Belgio è stato davvero disastroso per la Ferrari: dopo prove libere e qualifiche da dimenticare, anche la gara non è stata brillante per il team di Maranello, con Vettel e Leclerc rispettivamente 13° e 14°. Charles Coates/Getty ImagesLa Ferrari però non vuole parlare di crisi: “no credo sia sbagliato! Sicuramente un bruttissimo risultato oggi, è un momento della stagione molto difficile, lo sapevamo già, covid non covid, il congelamento ecc. Sappiamo che dobbiamo tenere i denti stretti, dobbiamo costruire pe ril futuro, Siamo in mezzo alla tempesta, non crisi. E’ chiaro che il risultato di oggi sia molto deludente, già la qualifica di ieri ha dimostrato le nostre difficoltà, inutile nasconderci dietro un dito“, ha affermato Mattia ... Leggi su sportfair

Davide97354153 : RT @RobertoSavino10: Chiamato a rispondere della crisi della Ferrari, Binotto sbotta: Mai stati in formula 2 - daju29ro : RT @RobertoSavino10: Chiamato a rispondere della crisi della Ferrari, Binotto sbotta: Mai stati in formula 2 - FormulaPassion : #F1, #Ferrari: #Binotto non vuole sentir parlare di crisi dopo il #BelgianGP - sportface2016 : #BelgianGP Le parole di Mattia #Binotto in seguito al disastroso weekend della #Ferrari - Luca_Auditore : No vabbè, questo oltre che un gran coglione è pure in preda al delirio più totale. Non siamo in crisi, dice lui!… -