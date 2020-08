F1, GP Belgio 2020, Bottas: “Avrei voluto vincere, ma Hamilton esente da errori” (Di domenica 30 agosto 2020) “In partenza pensavo di avere un’opportunità, ma Hamilton ha gestito molto bene la situazione. Non avevo abbastanza scia per stargli davanti e non sono riuscito a passarlo. Mi sono giocato lì la possibilità, poi con la macchina uguale non ci sono state altre chance“. Lo ha dichiarato Valtteri Bottas, al termine del Gran Premio del Belgio 2020, chiuso dal pilota della Mercedes in seconda posizione: “Lewis oggi non ha commesso errori e porta a casa più punti di me. Weekend comunque positivo – sottolinea il finlandese al traguardo – ma avrei voluto vincere. A ogni modo, settima prossima c’è una nuova possibilità a Monza“. Leggi su sportface

