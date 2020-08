Damsgaard: “Sampdoria scelta giusta per me” (Di domenica 30 agosto 2020) Mikkel Damsgaard si presenta come nuovo acquisto della Sampdoria sul sito ufficiale del club: “Sono venuto per la prima durante lo scorso inverno per vedere come fossero la squadra, la società e le strutture e non ho avuto dubbi a firmare subito. Se sono qui lo devo a quello che ha fatto nel mio club e a quelli che mi hanno aiutato a completare il trasferimento: il mio staff e il presidente Ferrero. Sono sicuro che sia la scelta giusta per me. Ho trovato compagni che giocano da anni a livelli altissimi e un allenatore fantastico, che ha compiuto una delle imprese più grandi della storia del calcio. Le sensazioni fin dal primo momento sono tutte positive, tutti mi trasmettono grande energia”. Foto: Sito ufficiale L'articolo Damsgaard: “Sampdoria scelta ... Leggi su alfredopedulla

