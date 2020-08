Conte e Macron studiano un’intesa per fare tamponi alla frontiera. Il virus corre Oltralpe (Di domenica 30 agosto 2020) Francia e Italia uniscono le forze per arginare la minaccia del coronavirus, tornato a circolare prepotentemente soprattutto dall’altra parte delle Alpi, dove ieri sono stati registrati 5.453 nuovi casi e 6 morti in 24 ore. I governi di Roma e Parigi starebbero studiando un’intesa per effettuare tamponi alla frontiera, in entrata e in uscita, in modo da Contenere i rischi di nuovi contagi.La notizia è stata anticipata dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Rainews24: “C’è già un’interlocuzione avviata con il ministro della Salute, Roberto Speranza, con il governo francese. Si sta valutando il tema della reciprocità. Non solo con la Francia, lo si sta immaginando anche con la Spagna, cioè ... Leggi su huffingtonpost

Macron torna a Beirut. Hezbollah pronta alla grande coalizione. E l’Italia?

Sorprendente, ma non troppo, l'apertura di credito di Hezbollah (organizzazione vicina all'Iran e considerata fuori legge dagli Usa) verso l'idea di Macron di siglare un nuovo patto politico in Libano ...

