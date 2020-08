Bimbo di due anni precipita dal quarto piano di un palazzo: il piccolo è morto (Di domenica 30 agosto 2020) È deceduto dopo il trasporto in ospedale un bambino di soli due anni caduto da una finestra. Si sarebbe trattato di una tragico incidente Un volo nel vuoto di diversi metri dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio. Si è spento così un Bimbo di soli due anni, deceduto dopo l’incidente avvenuto in … L'articolo Bimbo di due anni precipita dal quarto piano di un palazzo: il piccolo è morto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

