Bellizzi, il sindaco Volpe conferma: “C’è un altro caso” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un caso positivo nella cittadina di Bellizzi. Riguarda una donna che, allo stato attuale, non avverte sintomi gravi ed è in quarantena domiciliare. Il sindaco Mimmo Volpe nel confermare il caso ricorda a tutti quelli che hanno avuto rapporti con un positivo di Sars/Cov-2 che devono mettersi autonomamente in quarantena fiduciaria per 14 giorni e immediatamente si devono rivolgere al proprio medico curante per la richiesta del tampone alle unità operative del dipartimento di prevenzione collettiva Asl/Usca. “Per la tranquillità di tutti, in queste ore con il nostro Coc e la polizia municipale stiamo ricostruendo la catena dei contatti- ha aggiunto il sindaco Volpe- Chiediamo come sempre la collaborazione e la ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : 'Abbiamo ad oggi 6 casi che risultano positivi al Covid-19, di cui 3 risultano residenti fuori dal nostro comune.'… - salernonotizie : A Bellizzi altri 6 positivi, il sindaco: “Tracciati i contatti, situazione sotto controllo” - rep_bari : 'Foggia non si vende': la protesta davanti al Comune contro il sindaco passato alla Lega [di TATIANA BELLIZZI] [agg… - giovannaconfal4 : RT @rep_bari: 'Foggia non si vende': la protesta davanti al Comune contro il sindaco passato alla Lega [di TATIANA BELLIZZI] [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellizzi sindaco Bellizzi, il sindaco Volpe conferma: “C'è un altro caso” anteprima24.it Coronavirus, in Campania 188 nuovi casi, 80 con link di rientro

Lo rende noto l’Unità di crisi regionale. Dei nuovi contagi, 51 provenienti dalla Sardegna, 29 dall’estero. Non si registrano vittime nelle ultime 24 ore Sono 188 i nuovi positivi al coronavirus rilev ...

Covid a Salerno, tra i 43 contagiati una turista francese e una bimba di 10 anni

Impennata di contagi: nel salernitano ieri hanno raggiunto quota 43 in un solo giorno. Di questi, la maggior parte (24) sono riconducibili a un focolaio sviluppatosi in un'azienda ortofrutticola di Eb ...

Lo rende noto l’Unità di crisi regionale. Dei nuovi contagi, 51 provenienti dalla Sardegna, 29 dall’estero. Non si registrano vittime nelle ultime 24 ore Sono 188 i nuovi positivi al coronavirus rilev ...Impennata di contagi: nel salernitano ieri hanno raggiunto quota 43 in un solo giorno. Di questi, la maggior parte (24) sono riconducibili a un focolaio sviluppatosi in un'azienda ortofrutticola di Eb ...