Amazon Prime Video uscite Settembre 2020: The Boys, Buffy, Lost e My Spy (Di domenica 30 agosto 2020) uscite Amazon Prime Video Settembre 2020: The Boys 2, i cofanetti di Buffy, Lupin, Lost e Bones, i film My Spy, il doc su Fernando Alonso Amazon Prime Video uscite Settembre 2020 – Il Settembre di Amazon Prime Video si divide tra sport, cult e nostalgia. Arrivano cofanetti di vecchie serie tv capaci di catturare l’attenzione social verso la piattaforma tra gli amanti del passato: tutto Buffy, tutto Lost, tutto Bones, ma anche Lupin III e tutta The Americans che però più recente e più di nicchia attira ... Leggi su dituttounpop

