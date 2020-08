#30/8/2020 Ippicanews (Di domenica 30 agosto 2020) OGGI - Ore 16.10 Pr. P. e F. Richard a Merano, ost/g, 4ª corsa, gruppo 3, 30.000 euro , m. 3800 steeple,: 1 Dorian Tango, 66,5 A. Pollioni,, 2 First of All, 68,5 J. Faltejsek,, 3 Laldann, 71 J. ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #30 2020 La domenica di AstiTeatro 42

ASTI – E’ iniziato venerdì il festival AstiTeatro 42 e questa quarantaduesima edizione si è subito affermata nella sua ricchezza e originalità. AstiTeatro dimostra tutta la sua forza vitale e, nel pie ...

Covid, 56 nuovi casi nel barese. 29 tornavano in pullman dalla Calabria

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che ieri, sabato 29 agosto 2020, in P ...

