Viviana e Gioele: trovate tracce di sangue con il luminol nel bosco (Di sabato 29 agosto 2020) tracce ematiche nei pressi del luogo dove è stato trovato il corpo del piccolo Gioele, nei boschi di Caronia (Messina) sono state scoperte nella notte. Ma ancora non si sa se appartengono ad animali o all'uomo. A darne conferma è l'avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, che ha partecipato agli accertamenti con il luminol in alcuni casolari e abitazioni rurali. Gli uomini della Polizia scientifica, accompagnati da alcuni veterinari, hanno anche eseguito dei prelievi di sangue su alcuni animali, tra cani molossoidi, meticci e suini neri dei Nebrodi per estrarre il Dna e poi fare le comparazioni con quella sul corpicino del piccolo Gioele, ritrovato da un volontario lo scorso 19 agosto. “Vedremo quello che emergerà da queste analisi – ... Leggi su howtodofor

