Violento nubifragio in Brianza: notte da incubo (Di sabato 29 agosto 2020) Monza, 29 agosto 2020 - Alberi abbattuti , strade allagate e coperte di foglie e rami, transenne volate, vie bloccate. Pesanti i danni del Violento nubifragio che si è abbattuto nella tarda serata di ... Leggi su ilgiorno

fanpage : Violento nubifragio a #Milano, cade il tetto di una RSA - SkyTG24 : Maltempo, violento nubifragio a #Torino: strade allagate - rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - GabriellaGullac : RT @erretti42: Intanto sempre per la serie “ il mondo ti sorride” violento nubifragio a Milano, alberi divelti, cede anche il,tetto di una… - CPapasergio : RT @erretti42: Intanto sempre per la serie “ il mondo ti sorride” violento nubifragio a Milano, alberi divelti, cede anche il,tetto di una… -