Vincenzo De Luca tra i leader più apprezzati dagli italiani: è quinto con il 43% (Di sabato 29 agosto 2020) Mario Draghi esordisce al terzo posto nella classifica dei leader piu’ apprezzati dagli italiani. Secondo un sondaggio di Demos & Pi per il quotidiano Repubblica, l’ex presidente della Bce – al centro dell’attenzione dopo l’intervento al Meeting di Rimini – e’ promosso dal 53% degli intervistati. Davanti a Draghi c’e’ il governatore del Veneto Luca Zaia con il 54% di valutazioni positive (erano il 56% a giugno) e, al primo posto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, promosso dal 60% degli italiani a fronte del 65% di giugno. Appena fuori dal podio la leader di FdI, Giorgia Meloni, che guadagna terreno passando dal 41 al 44%. Seguono il presidente della Regione Campania Vincenzo De ... Leggi su ildenaro

espressonline : Una coalizione monstre, un potere radicato, un consenso da ex Urss. Così “De Lucašenko” si appresta a stravincere l… - HuffPostItalia : Covid, Vincenzo De Luca: 'A fine agosto potrei chiedere lo stop degli spostamenti tra regioni' - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Tra 15 giorni valuteremo stop mobilità Regioni” - 2_nicmac : RT @_DAGOSPIA_: SONDAGGIO CAMPANIA, DE LUCA AVANTI DI 21 PUNTI SU CALDORO! LA LEGA PASSA DAL 19 AL 3 PER CENTO - Mariang15709842 : RT @claudio_2022: Vincenzo De Luca: un bluff travestito da sceriffo. Gli ospedali pubblici campani decimati e chiusi, per favorire l'avvent… -