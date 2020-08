Torino, steso il Novara in amichevole: in gol Zaza e Belotti (Di sabato 29 agosto 2020) Buone indicazioni per il nuovo Torino di Marco Giampaolo che oggi per la prima volta scende in campo in amichevole contro il Novara durante il ritiro pre-campionato. I granata hanno giocato in scioltezza e sono passati in vantaggio con Zaza e Belotti nel primo tempo. Nella ripresa per il Novara accorcia le distanze Bortolussi prima del nuovo affondo del Toro che chiude i giochi sul 4-1 con i gol di Segre ed Edera. A centrocampo presente anche Linetty, arrivato negli scorsi giorni. First cap#TorinoNovara#SFT pic.twitter.com/JDDHa66cTW — Torino FC English (@TorinoFC1906 En) August 29, 2020 Foto: twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

