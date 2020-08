Sampdoria Raguz, il tecnico del Lask: «Rimarrà qui con noi» (Di sabato 29 agosto 2020) Il tecnico del Lask ha annunciato che l’obiettivo della Sampdoria, Marko Raguz, rimarrà nel club austriaco nella prossima stagione Il tecnico del Lask, Dominik Thalhamme, ha annunciato che Marko Raguz rimarrà nel club austriaco anche nella prossima stagione. La Sampdoria dovrà quindi puntare su altri obiettivi per l’attacco. Ecco le parole dell’allenatore della società austriaca rilasciate durante un’intervista concessa a oe24.at: «E’ chiaro che rimarrà penso che sarà un giocatore ancora più importante per noi quest’anno e mi aspetto che faccia una grande stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

