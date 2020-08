Milan, arriva Ibrahimovic: Zlatan sbarcherà a Linate in tarda serata (Di sabato 29 agosto 2020) torna a Milano : il volo con a bordo il campione svedese è atteso oggi in tarda serata, dopo le 22, all'aeroporto di Linate . E' già tutto pronto. Ibrahimovic atterrerà come sempre con un jet privato ... Leggi su leggo

