Lazio, termina 2-2 l’amichevole contro la Triestina (Di sabato 29 agosto 2020) termina con un pareggio la prima amichevole estiva della Lazio: Acerbi e Parolo in gol La Lazio è scesa in campo ad Auronzo di Cadore contro la Triestina per la prima amichevole estiva. La partita è terminata 2-2. Ad aprire le marcature è stato Francesco Acerbi, mentre Immobile ha fallito dal dischetto il gol del raddoppio. La Triestina ribalta il match a sorpresa grazie alla doppietta di Gomez. A pareggiare i conti ci ha poi pensato Parolo con un gran gol. Minuti nelle gambe anche per i due volti nuovi della Lazio: Escalante e Kiyine. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

