Il Nord flagellato dal maltempo: trombe d’aria e nubifragi (Di sabato 29 agosto 2020) Valentina Dardari A Milano alberi caduti e strade allagate. Grandinate in Piemonte e Veneto. Tromba d’aria in Liguria Il Nord Italia ancora una volta è stato flagellato dal maltempo. Le previsioni meteo di ieri si sono dimostrate veritiere. Dopo il nubifragio della scorsa domenica, ieri pomeriggio Verona e la sua provincia sono state ancora colpite duramente da violenti rovesci e temporali, oltre a forti raffiche di vento. Dalle 17 in poi i vigili del fuoco hanno ricevuto più di 60 chiamate per interventi di allagamenti, alberi caduti e strutture pericolanti. Non è andata meglio nel resto del Nord. Tutto il Settentrione colpito dal maltempo Nella serata di ieri e durante la notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, anche Milano è stata ... Leggi su ilgiornale

riccardo_fra : Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord… - lindaeciao : RT @riccardo_fra: Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord Est è… - LuigiAssecasa : RT @riccardo_fra: Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord Est è… - antonel52837259 : RT @riccardo_fra: Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord Est è… - luisaloffredo28 : RT @riccardo_fra: Il Governo è al fianco della città di #Verona e delle popolazioni colpite dal nubifragio. Ancora una volta il Nord Est è… -

Ultime Notizie dalla rete : Nord flagellato Il Nord flagellato dal maltempo: trombe d’aria e nubifragi ilGiornale.it Il Nord flagellato dal maltempo: trombe d’aria e nubifragi

Il Nord Italia ancora una volta è stato flagellato dal maltempo. Le previsioni meteo di ieri si sono dimostrate veritiere. Dopo il nubifragio della scorsa domenica, ieri pomeriggio Verona e la sua pro ...

Amia al lavoro: operazione pulizia parchi cittadini

Intanto intorno, dai giardini privati, il rumore delle motoseghe accese è incessante per eliminare resti e danni provocati dalla forte tempesta. Da domani riaprono i giardini della parte sud della cit ...

Il Nord Italia ancora una volta è stato flagellato dal maltempo. Le previsioni meteo di ieri si sono dimostrate veritiere. Dopo il nubifragio della scorsa domenica, ieri pomeriggio Verona e la sua pro ...Intanto intorno, dai giardini privati, il rumore delle motoseghe accese è incessante per eliminare resti e danni provocati dalla forte tempesta. Da domani riaprono i giardini della parte sud della cit ...