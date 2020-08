Gp Belgio: fallimento Ferrari, Vettel e Leclerc fuori dal Q3. Pole Hamilton (Di sabato 29 agosto 2020) SPA - Dalla prima fila tutta rossa di un anno fa, quando Charles Leclerc centrò la Pole position precedendo di sette decimi Sebastian Vettel, all'abisso del 2020. Leclerc e Vettel non entrano in Q3 ... Leggi su corrieredellosport

Leclerc e Vettel non entrano in Q3 nelle qualifiche del Gp del Belgio, prima volta che nessuna Ferrari arriva in Q3 dal 2006. Il monegasco non è andato oltre il tredicesimo crono, mentre Vettel ha ...SPA - Charles Leclerc e Sebastian Vetten non centrano la Q3 nelle qualifiche del Gp del Belgio, prima volta che nessuna Ferrari arriva in Q3 dal 2006. Il monegasco della Ferrari non è andato oltre il ...