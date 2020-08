Giulia de Lellis addio a Damante, inizio in una nuova casa (Di sabato 29 agosto 2020) Fedele ai sui follower Giulia de Lellis non può non mettere al corrente i fans di quello che succede nella sua vita privata e anche se non è sempre chiara e diretta adora fare la cronaca delle sue giornate. In una recente storia ha rivelato non solo d’aver fatto il tampone per accertarsi di non essere positiva al Covid visto che anche lei è stata in Sardegna ma anche d’aver cambiato casa. Ufficialmente Giulia ha lasciato l’abitazione di Milano dove fino a prima dell’inizio dell’Estate viveva con Andrea Damante, l’influencer avrebbe preso tutto le sue cose e si sarebbe trasferita in un abitazione provvisoria. La De Lellis ha spiegato che sta utilizzando questo tempo a casa per sistemare e ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Giulia de Lellis addio a Damante, inizio in una nuova casa - albertozaina : Vado a Milano incontro una bimba con le Lelli Kelly mi dice “ Ciao ti prego leggi il mio libro è tipo Geronimo Stil… - SmorfiaDigitale : Giulia De Lellis svela i risultati del tampone - infoitcultura : Giulia De Lellis, il completino è trasparente: fan in delirio sui social - infoitcultura : Giulia De Lellis svela i risultati del tampone -