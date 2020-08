Gigi Hadid: "Ho la sindrome di Hashimoto”, ecco cos'è (Di sabato 29 agosto 2020) Presto Gigi Hadid sarà mamma. Insieme al compagno Zayn Malik aspetta una bambina: "Non vedo l'ora di incontrarti", ha scritto sui social, pubblicando una foto col pancione. Alcuni haters l'avevano addirittura accusata di non voler mostrare la sua gravidanza, ma la top model ha risposto a tono: "Non sto nascondendo la mia gravidanza. Sono orgogliosa del mio pancione. Condividerò scatti privati quando mi sentirò pronta a farlo".Intanto è tornata virale la notizia della "malattia" di Gigi, che nel 2018 aveva reso pubblica attraverso delle dichiarzioni. Infatti la supermodella soffre della sindrome di Hashimoto (il nome è quello di un medico, il primo l'ha descritta), con la quale convive ormai da parecchio tempo. Questa sindrome le ... Leggi su blogo

