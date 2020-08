F1 GP Belgio, pole Hamilton! Bottas 2°. Leclerc 13°, Vettel 14° (Di sabato 29 agosto 2020) Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP del Belgio, settima prova del Mondiale di F.1. L'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas, la Red Bull di Max ... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : Pole Position di Lewis Hamilton in Belgio ?? I risultati: - SkySportF1 : LE FERRARI FUORI DAL Q3 ??I dettagli: - SkySportF1 : Ecco LH44! Miglior tempo nelle FP3 Tempi e classifiche I dettagli: - momperiglia : RT @Corriere: F1, Gp del Belgio: Hamilton in pole, debacle assoluta della Ferrari - Affaritaliani : Formula 1, in Belgio pole per Hamilton. Disastro Ferrari -