Esclusiva: Pro Vercelli, in arrivo l’esterno Rodio dal Crotone (Di sabato 29 agosto 2020) Colpo in entrata per la Pro Vercelli. Accordo raggiunto negli ultimi minuti con il Crotone per l’arrivo dell’esterno sinistro Francesco Rodio, classe 2001. Mancano soltanto gli ultimissimi dettagli, ma c’è l’intesa totale tra le due società. Foto: sito ufficiale Crotone L'articolo Esclusiva: Pro Vercelli, in arrivo l’esterno Rodio dal Crotone proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

infoitsport : ESCLUSIVA Demme: pro e contro dell'operazione in ottica Toro - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: ESCLUSIVA Demme: pro e contro dell'operazione in ottica Toro - marinabeccuti : ESCLUSIVA Demme: pro e contro dell'operazione in ottica Toro - Torinogranatait : ESCLUSIVA Demme: pro e contro dell'operazione in ottica Toro - VioletShadow86 : RT @xiaomiItalia: L'entusiasmo per la colorazione Coral Orange di Redmi Note 8 Pro, dedicata alla celebrazione dei dieci anni di Xiaomi, si… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Pro Esclusiva: Pro Vercelli, in arrivo l’esterno Rodio dal Crotone alfredopedulla.com Amazon Prime Video: tutte le novità di settembre

La serie Amazon Original UK All Or Nothing: Tottenham Hotspur segue in nove episodi la squadra dietro le quinte per tutta la stagione 2019/20. I primi tre episodi saranno disponibili in esclusiva su P ...

iPhone 12 Pro Max: un video svela display e comparto fotografico

La presentazione dei nuovi iPhone 12 è sempre più vicina ma continuano a venir fuori sempre nuove indiscrezioni riguardo le possibili caratteristiche dei vari modelli. Le ultime mostrano in video il p ...

La serie Amazon Original UK All Or Nothing: Tottenham Hotspur segue in nove episodi la squadra dietro le quinte per tutta la stagione 2019/20. I primi tre episodi saranno disponibili in esclusiva su P ...La presentazione dei nuovi iPhone 12 è sempre più vicina ma continuano a venir fuori sempre nuove indiscrezioni riguardo le possibili caratteristiche dei vari modelli. Le ultime mostrano in video il p ...