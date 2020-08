Emma Marrone, primo battibecco con Manuel Agnelli alle audizioni di X Factor (Di sabato 29 agosto 2020) Sono appena iniziate le audizioni di X Factor, e manca ancora molto prima di poter seguire sugli schermi la nuova edizione del talent show targato Sky. Ma giungono già le prime indiscrezioni succulente su ciò che sta accadendo tra i giurati: Emma Marrone e Manuel Agnelli si sono punzecchiati a causa di un dettaglio tecnico, più precisamente una chitarra scordata. A volte basta davvero pochissimo per scatenare un battibecco, soprattutto quando si toccano le nostre più grandi passioni. Ed è proprio ciò che è successo tra Emma Marrone e Manuel Agnelli, che durante le audizioni di X Factor si sono trovati a dibattere su un ... Leggi su dilei

rockolpoprock : La cantautrice salentina torna con un nuovo singolo, che la vede collaborare per la prima volta con la star dell'It… - SkyTG24 : Emma Marrone, fuori il nuovo singolo Latina: il testo - fanpage : #Latina L'abbiamo cantata tutti, ma conoscete il vero significato? - fedeedoscana : Va detto che, in America, dopo tutti gli errori degli ultimi anni, lo staff di Emma Marrone sarebbe stato licenziat… - Michele26645392 : Premetto che non ascolto Emma Marrone,ero in macchina e per radio è uscita “Latina”: mi è piaciuta abbastanza devo dire... -