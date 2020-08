Elisabetta Gregoraci, sfogo contro Briatore? “Fanno tutti di testa loro…” (Di sabato 29 agosto 2020) Con la notizia del ricovero di Flavio Briatore, le attenzioni di molte si sono rivolte logicamente anche a Elisabetta Gregoraci; storica ex dell’imprenditore, la showgirl e attrice dovrebbe partire sul set del Grande Fratello Vip a giorno, in un ruolo annunciato già come centrale nel progetto di Alfonso Signorini. La possibilità di un contagio all’interno della Casa sarebbe assai problematico, e in molti si sono interrogati sui rischi che comporterebbe; in realtà, Gregoraci sta bene, non ha avuto contatti con l’ex, e ha anzi riservato più di una stoccata a certi comportamenti tenuti nel corso di queste surreali vacanze d’agosto. “Il problema esiste, ma poi ognuno fa come gli pare”: Elisabetta Gregoraci polemica sugli ... Leggi su velvetgossip

