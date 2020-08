Eliana Michelazzo, come sta?: "Devo rispettare la mia quarantena" (Di sabato 29 agosto 2020) Grossa apprensione per Eliana Michelazzo ricoverata, ieri mattina, dopo essere risultata positiva al Covid-19. L'ex agente dei vip, di fronte ad un visibile peggioramento, si è vista costretta a rivolgersi alle cure ospedaliere. Ecco il suo racconto ... Leggi su blogo

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Ho il sangue in gola e molto affanno, sono al pronto soccorso' - fattoquotidiano : L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto - toysblogit : Eliana Michelazzo, come sta?: 'Devo rispettare la mia quarantena' - Novella_2000 : Eliana Michelazzo, dopo il ricovero, aggiorna i fan sulle sue condizioni -