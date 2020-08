Daydreamer a settembre non finisce: ecco quando andranno in onda le puntate (Di sabato 29 agosto 2020) Giungono interessanti novità su Daydreamer – Le ali del sogno. Da settembre, infatti, l’amata soap turca sbarca in prima serata e poi andrà in onda anche di sabato pomeriggio prima di Verissimo. Nessuno stop, quindi, come molti temevano, ma solo un cambio di programma che va ad aggiungersi ai palinsesti televisivi dell’autunno 2020. Daydreamer in onda di sabato, le novità sulla nuova programmazione Come riportano i siti Davidemaggio.it e Dagospia, da lunedì 7 settembre, il pomeriggio di Canale 5 sarà allietato dal ritorno di Uomini e Donne, ma i fan di Daydreamer possono dormire sonni tranquilli. La rete Mediaset, infatti, ha deciso di spostare la soap in prima serata e poi anche di sabato pomeriggio. Le ... Leggi su tutto.tv

davidemaggio : #Daydreamer in prima serata il 7 settembre. Cosa succederà dopo? Scoprilo su - irinaanatellaa : RT @MicheleSpione1: Siccome molti sono confusi ricapitoliamo i palinsesti del 5 e del 12 settembre: 5 SETTEMBRE: 13:40 #UNAVITA 14:10 #DAY… - MicheleSpione1 : Siccome molti sono confusi ricapitoliamo i palinsesti del 5 e del 12 settembre: 5 SETTEMBRE: 13:40 #UNAVITA 14:10… - irina52844348 : RT @MasterAb88: Anche ieri, 28 agosto, #DayDreamer si, conferma la serie più vista con quasi 2,4 milioni e oltre il 20% In attesa di conqu… - Virgini69455679 : RT @Mirellacaporal1: Dal 7 settembre #DayDreamer Le ali del sogno in prima serata ???? #ErkenciKus #CanYaman #DemetÖzdemir #CanEm #CanDem ??… -