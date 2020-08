Dal balcone alla cucina Elisa Isoardi raccoglie peperoni e suggerisce la ricetta giusta (Foto) (Di sabato 29 agosto 2020) peperoni da balcone ed Elisa Isoardi non può che essere soddisfatta della raccolta. Su Instagram una bella Foto della conduttrice fiera, perché non avrebbe mai immaginato di riuscirci e una bella pianta in vaso le ha regalato i suoi primi peperoni. Dal balcone alla cucina ed Elisa Isoardi suggerisce anche la ricetta giusta: cornetti farciti. Arrivano anche i consigli sul perché è utile mangiare i peperoni. Insomma, un post dove c’è tutto, compreso il sorriso di Elisa che intanto continua la sua preparazione per Ballando con le Stelle accanto a Raimondo Todaro. ... Leggi su ultimenotizieflash

Peperoni da balcone ed Elisa Isoardi non può che essere soddisfatta della raccolta. Su Instagram una bella foto della conduttrice fiera, perché non avrebbe mai immaginato di riuscirci e una bella pian ...

Roncola, muore per malore in casa Vegliato per ore dalla moglie disabile

Piero Grossi, 60 anni, trovato senza vita nella sua abitazione in contrada Roncola Bassa. La moglie non ha potuto aiutarlo: la sua flebile voce avvertita dai vicini. Sabato alle 10 i funerali. Ha dest ...

