Covid-19: l’Fda estende l’utilizzo di remdesivir (Di sabato 29 agosto 2020) L’agenzia statunitense Fda estende l’uso del farmaco remdesivir per il trattamento di tutti i pazienti adulti e pediatrici ospedalizzati con Covid-19 L’Fda ha ampliato il campo di applicazione dell’autorizzazione all’uso d’emergenza esistente (EUA) per il farmaco remdesivir) per includere il trattamento di tutti i pazienti adulti e pediatrici ospedalizzati con Covid-19 sospettati o confermati in laboratorio,… L'articolo Covid-19: l’Fda estende l’utilizzo di remdesivir Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

