Corbo: Addetto nega a bimbo foto con la Coppa, De Laurentiis scelga meglio i collaboratori (Di sabato 29 agosto 2020) Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, nella sua rubrica “Graffio” sul sito del quotidiano racconta un episodio accaduto nel ritiro del Napoli: “È stato raccontato ieri in tv. Nel Palazzetto ove è in bella mostra la Coppa Italia, un signore, accompagnato da un bambino, si accingeva a farsi fotografare accanto al Trofeo. L’Addetto alla sicurezza gli ha precisato che occorreva acquistare un gadget. Il signore acquista un mazzo di carte per l’importo di 12 euro e finalmente riesce a immortalarsi accanto alla Coppa. E si accinge ad accostare il figlio alla Coppa per fotografarlo. Ma viene di nuovo stoppato. Per l’Addetto alla sicurezza occorreva acquistare un ulteriore gadget” Il commento di ... Leggi su ilnapolista

napolista : Corbo: Addetto nega a bimbo foto con la #CoppaItalia, #DeLaurentiis scelga meglio i collaboratori Su Repubblica: “… - Pablitomf2 : @sscnapoli Corbo dice questo di voi... ma è vero? - sscalcionapoli1 : Addetto nega a bimbo foto con la Coppa! Corbo: “Distrutta immagine club, ADL selezioni meglio…” - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Addetto alla sicurezza nega a bimbo foto con la Coppa! Corbo: 'Distrutta immagine del Napoli...' - DilectisG : RT @tuttonapoli: Addetto alla sicurezza nega a bimbo foto con la Coppa! Corbo: 'Distrutta immagine del Napoli...' -