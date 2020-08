Como, distrutta coltivazione di marijuana nascosta in mezzo al granturco (Di sabato 29 agosto 2020) Como, 29 agosto 2020 - C'è voluto l'elicottero per riuscire a individuare una piantagione di marijuana nascosta in mezzo al granoturco . Grazie all'aiuto dei colleghi della Guardia di Finanza di ... Leggi su ilgiorno

Como, 29 agosto 2020 - C'è voluto l'elicottero per riuscire a individuare una piantagione di marijuana nascosta in mezzo al granoturco. Grazie all'aiuto dei colleghi della Guardia di Finanza di Venego ...

Como, la rabbia dopo il raid dei vandali della notte:”Ora prendeteli e fateli risarcire”

Il raid lo abbiamo certificato stamane con la nostra diretta. Una follia vera. Almeno sei auto distrutte nella notte dai vandali – con una mazza o altro oggetto di grosse dimensioni – si è accanito co ...

