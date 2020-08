Calciomercato Juventus, è sfida tra Dzeko e Suarez (Di sabato 29 agosto 2020) Calciomercato Juventus, è sfida tra Dzeko e Suarez. L’uruguaiano è diventato l’alternativa in caso di mancato accordo col bosniaco La Juventus ha già preparato il piano B. La prima pagina di Tuttosport è dedicata ai bianconeri: «Juve: Suarez sfida Dzeko», questo il titolo che si legge in apertura sul noto quotidiano sportivo. L’uruguaiano diventa l’alternativa all’attaccante bosniaco, si legge su Tuttosport, che rimane a un passo dai bianconeri salvo complicazioni legate alle richieste di De Laurentiis per lasciare Milik alla Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

