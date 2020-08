Allerta arancione, incognita alla Guardia. Stop ai mercati di Marassi e Sestri, tromba d’aria a Voltri: un ferito lieve (Di sabato 29 agosto 2020) Trasporti e musei, l'elenco delle limitazioni. Monsignor Granara: «Manterremo gli elementi essenziali della festa» Leggi su ilsecoloxix

ArpaPiemonte : allerta arancione. Avvio fase perturbata con rovesci e temporali localmente molto forti sul Piemonte settentrionale… - RegLiguria : [28/8-13.00] #AllertaMeteoLIG ? Allerta ARANCIONE per piogge e temporali dalla mezzanotte di domani sabato 29 ago… - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - fontanabuona : Allerta arancione nel Golfo Paradiso e Tigullio - lucainge_tweet : Allerta arancione nel Golfo Paradiso e Tigullio -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta arancione

Un'ondata di maltempo si abbatterà in queste ore sul Nord Italia, per estendersi poi al Centro da domani. La Protezione civile ha emesso l'allerta arancione per Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte ...Sarà un weekend di pioggia e temporali per il Nord Italia, con crollo delle temperature anche di 10°. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Sono prev ...