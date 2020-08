Xi Jinping per primo si interroga sul dopo-Abe (Di venerdì 28 agosto 2020) Oggi un signore è restato incollato al televisore e alle agenzie più di chiunque altro per seguire le notizie da Tokyo. Quel signore si chiama Xi Jinping e la sua curiosità è comprensibile dopo le dimissioni del primo ministro giapponese Shinzo Abe, 66 anni, che ha annunciato di lasciare la guida del governo per gravi ragioni di salute. Nel lungo periodo di governo (2006-07 e 2012-20), che ne ha fatto il premier più longevo della recente storia giapponese, Abe ha promosso una politica di attenzione e di prudente apertura verso la Cina, tenendo ben saldi i vincoli con gli Stati Uniti.La disponibilità al dialogo con Pechino avrebbe dovuto avere una significativa conferma con la visita del presidente cinese in Giappone, un unicum nelle relazioni sino-giapponesi, già programmata e due volte ... Leggi su huffingtonpost

