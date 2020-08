Windows 10: in arrivo l’archiviazione automatica delle app (Di venerdì 28 agosto 2020) Microsoft è al lavoro su una nuova funzione in grado di archiviare automaticamente le app di Windows 10 per risparmiare spazio di archiviazione. Archivio app in arrivo La nuova impostazione, che sembra essere in fase di test A/B, è stata avvista nella build 20201 di Windows 10; rilasciata pochi giorni fa agli Insider nel canale Dev. Descrizione Per risparmiare spazio di archiviazione e larghezza di banda internet, le app che non usi frequentemente verranno archiviate automaticamente. La prossima volta che utilizzerai un’app archiviata, si connetterà a internet per ripristinare la versione completa (se è ancora disponibile). Il colosso di Redmond non ha ancora annunciato ufficialmente la nuova funzionalità di archiviazione app. L’annuncio da parte di ... Leggi su windowsinsiders

HDblog : Windows 10, funzione di archiviazione delle app in arrivo. Ecco l'idea di Microsoft - SteelRevel : RT @Plaffo: Age of Empires III Definitive Edition in arrivo il 15 ottobre su PC Windows 10 (incluso su Xbox Game Pass) - Plaffo : Age of Empires III Definitive Edition in arrivo il 15 ottobre su PC Windows 10 (incluso su Xbox Game Pass)… - DarioConti1984 : Controllare lo smartphone Xiaomi da PC Windows: in arrivo la funzionalità che fa rima con quella di Microsoft (foto… - DarioConti1984 : Controllare lo smartphone Xiaomi da PC Windows: in arrivo la funzionalità che fa rima con quella di Microsoft (foto… -

Ultime Notizie dalla rete : Windows arrivo Windows 10, funzione di archiviazione delle app in arrivo. Ecco l'idea di Microsoft hdblog.it Windows 10, ecco la nuova feature che vi salverà tanto spazio nel PC

La nuova feature in arrivo su Windows 10 è l’archiviazione delle app per risparmiare spazio su disco e banda internet. Avvistata pochi giorni fa nella ultima build 20201 del sistema operativo rilascia ...

Windows 10, funzione di archiviazione delle app in arrivo. Ecco l'idea di Microsoft

Microsoft sta lavorando a una funzione di "archiviazione" delle app per Windows 10 che permette di risparmiare spazio su disco e banda internet. Il sistema dovrebbe fare tutto in autonomia: la descriz ...

La nuova feature in arrivo su Windows 10 è l’archiviazione delle app per risparmiare spazio su disco e banda internet. Avvistata pochi giorni fa nella ultima build 20201 del sistema operativo rilascia ...Microsoft sta lavorando a una funzione di "archiviazione" delle app per Windows 10 che permette di risparmiare spazio su disco e banda internet. Il sistema dovrebbe fare tutto in autonomia: la descriz ...