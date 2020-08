Ufficiale: Hepburn, 16 anni, nuova scommessa del Bayern (Di venerdì 28 agosto 2020) Barry Hepburn, calciatore di 16 anni, arriva al Bayern Monaco per far parte delle categorie inferiori. Il club bavarese ha visto un enorme potenziale in questo giocatore scozzese che arriva in Germania dal Celtic, come riporta il tweet del club bavarese. Neuzugang für die #FCBU17: Barry #Hepburn wechselt an den #FCBayernCampus! Herzlich willkommen, Barry: https://t.co/JsLCrrirP1 #FCBayern pic.twitter.com/7goqwxWTtc — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) August 28, 2020 Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

