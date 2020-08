Tuttosport: Milik pronto a rimanere a Napoli per poi liberarsi a parametro zero (Di venerdì 28 agosto 2020) Arkadiusz Milik è uno dei nomi in uscita dal Napoli. Da tempo sul mercato, dopo aver rifiutato le proposte di rinnovo ricevute, il polacco dovrà trovare una nuova squadra, anche se Tuttosport sostiene che questo potrebbe anche non avvenire nell’immediato. Dicono che Milik non abbia perso le speranze di andare alla Juventus (ipotesi però sempre meno percorribile proprio alla luce della sterzata dei bianconeri verso Dzeko e delle difficoltà a trovare una soluzione fra i club) e stia iniziando a maturare la scelta di aspettare un anno al Napoli, senza rinnovare il contratto e liberandosi a zero nel giugno 2021, con la possibilità di scegliersi il proprio destino (e magari monetizzare ancora di più il trasferimento). Una scelta rischiosa, ... Leggi su ilnapolista

Il Napoli potrebbe cedere a breve l'attaccante Arek Milik. Sul calciatore polacco c'è da tempo il forte interesse della Juventus di Andrea Agnelli. In casa Napoli tiene sempre banco il futuro di Arek ...

Il futuro di Arek Milik resta priorità per Cristiano Giuntoli. L'edizione odierna di Tuttosport parla dell’attaccante polacco e delle due possibili destinazioni per il classe '94 che il Napoli ha deci ...

