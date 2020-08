Triangolare Napoli, 280 posti a sedere in più allo stadio Patini (Di venerdì 28 agosto 2020) Saranno 280 in più i posti a sedere disponibili al pubblico allo stadio Patini di Castel di Sangro per il Triangolare di oggi pomeriggio. La Giunta Regionale ha infatti recepito la richiesta del sindaco di Castel di Sangro ampliando la platea che può assistere alle partite. E’ possibile acquistare i biglietti aggiuntivi collegandosi al link apposito. Questo il programma del Triangolare. Gara 1: h. 17:30 Castel di Sangro vs ASD L’aquila 1927 Gara 2: h. 18:30 SSC Napoli vs perdente Gara 1 Gara 3: h. 19:30 SSC Napoli vs vincente Gara 1 Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Idem per i bambini, ma dai 6 anni in su. Obbligatorio anche il distanziamento di sicurezza di ... Leggi su ilnapolista

