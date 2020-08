Tragedia a Nettuno: 56enne cade in casa, sbatte la testa e muore (Di venerdì 28 agosto 2020) Tragedia a Nettuno, dove ieri è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 56 anni originario di Roma. E’ accaduto nella sua casa in via Gramsci. Forse una caduta accidentale proprio all’interno della sua abitazione, un impatto fatale che gli è costato la vita. Da come è stato trovato il corpo tutto fa pensare che il 56enne abbia provato a rialzarsi, per poi tragicamente accasciarsi. Sul caso – per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti – indaga la Polizia. Sarà anche l’autopsia a fare chiarezza su quanto accaduto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

