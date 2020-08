Toni Braxton, ‘Spell My Name’ – Recensione Album (Di venerdì 28 agosto 2020) Toni Braxton è un’icona impeccabile, una delle voci che hanno riconfigurato l’R & B durante la fase imperiale degli anni ’90. Successivamente, dedicandosi alla recitazione con una serie di apparizioni a Broadway di grande successo, il suo Album del 2018 “Sex & Cigarettes” ha illuminato le classifiche. Chiaramente, questa leggenda americana non ha nulla da provare. ‘Spell My Name’ è difficile da criticare, quindi, ma anche difficile da amare veramente, il suo nuovo Album, parliamoci chiaro non è il migliore della sua discografia, ma da artista indipendente può permettersi di tutto. “Spell My Name” è composto da 10 nuove canzoni una delle quali è una bonus-track. La dea di “Un-Break My ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

