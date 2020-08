Simona Ventura: "Loredana Lecciso donna eccezionale, Al Bano in forma com’era quando partecipò all’Isola" (Di venerdì 28 agosto 2020) Simona Ventura, intervistata dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha affidato i propri pensieri sulla breve visita alla Tenuta di Cellino San Marco. La conduttrice ed il fidanzato, Giovanni Terzi, hanno avuto modo di sondare sul campo la grande complicità tra Al Bano e Loredana Lecciso dopo mesi inquieti. 28 agosto 2020 16:41. Leggi su blogo

Adnkronos : 'Fate il test sierologico', l'appello di #SimonaVentura ai docenti - NewsHammer9 : @Adnkronos Ma oggi tutti i vippi dicono la loro? Ho già letto dichiarazioni a caso di Fazio, Simona Ventura e Belen. - greenpa55459649 : RT @Adnkronos: 'Fate il test sierologico', l'appello di #SimonaVentura ai docenti - toysblogit : Simona Ventura: 'Loredana Lecciso donna eccezionale, Al Bano in forma com’era quando… - CarlottaMiller_ : RT @Adnkronos: 'Fate il test sierologico', l'appello di #SimonaVentura ai docenti -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Adnkronos

Ieri sera, mercoledì 26 agosto 2020, in prima serata su Rete 4, Mediaset ha trasmesso in replica una delle puntate de Il Terzo Indizio, il programma condotto da Barbara De Rossi, andato in onda per qu ...Roma, 28 ago. (Adnkronos) - di Alisa Toaff ''Fare il test sierologico è un dovere e per gli insegnanti dovrebbe essere obbligatorio. Questo permetterebbe di isolare i positivi a casa cercando di non i ...