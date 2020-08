Scuola, rischio cattedre di ruolo vuote e boom di supplenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il governo ha autorizzato il ministero dell'Istruzione ad assumere a tempo indeterminato 85mila docenti. Ma come è successo già l’anno scorso, sarebbe rimasta vuota una buona parte delle cattedre, che dovranno essere perciò coperte da docenti precari. Non solo. Centinaia gli insegnanti avrebbero già chiesto di non tornare in cattedra in quanto «lavoratori fragili» più esposti al contagio Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : La #scuola riapre il 14, il rischio è che manchino 300mila prof #ANSA - piersileri : I nostri ragazzi il 14 settembre saranno sui banchi di scuola, nessun rinvio. Ora abbiamo soluzioni e armi per prot… - messveneto : Rischio di contagi a scuola e regole troppo incerte, dirigenti e prof temono cause e processi - AnnamariaBosia : RT @Cartabellotta: #coronavirus: scelte di #Governo e #Regioni su scuola, trasporti et al tengano conto che rischio contagio #SARSCoV2 cond… - iltrenoromalido : Scuola, la resa di #Atac: metro e bus non bastano, a settembre rischio caos -